وزراء خارجية مجموعة السبع يؤكدون الدعم الثابت لأوكرانيا

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أكد وزراء خارجية مجموعة السبع (جي 7) للدول الصناعية الكبرى يوم السبت "دعمهم الثابت لأوكرانيا" بعد اجتماعهم على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.

وقال الوزراء في بيان مشترك:"ناقش أعضاء مجموعة السبع الحرب المدمرة التي تشنها روسيا في أوكرانيا". "وأكدوا التزامهم بالعمل معا من أجل تحقيق سلام دائم وأن تكون أوكرانيا قوية ومزدهرة وأعادوا التأكيد على ضرورة تطوير ضمانات أمنية قوية لضمان عدم بدء الحرب مرة أخرى".

وحضر الاجتماع كبار الدبلوماسيين من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وكندا واليابان وإيطاليا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، ووزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها.

وتدافع أوكرانيا عن نفسها ضد غزو روسي شامل منذ ما يقارب الثلاث سنوات بدعم من الغرب.

وقدمت دول مجموعة السبع الدعم العسكري والمالي لكييف، بما في ذلك من خلال إتاحة الأصول الروسية المجمدة في الغرب لصالح أوكرانيا.

ولم يستبعد البيان الصادر يوم السبت فرض عقوبات جديدة ضد روسيا.

وجاء في البيان المشترك: "يجب أن ترتبط أي عقوبات جديدة أو إضافية بعد فبراير بما إذا كانت روسيا الاتحادية ستدخل في جهود حقيقية وبنية صادقة لتحقيق نهاية دائمة للحرب ضد أوكرانيا توفر لأوكرانيا الأمن والاستقرار على المدى الطويل كدولة ذات سيادة ومستقلة".

وأعاد وزراء مجموعة السبع تأكيد دعمهم الثابت لأوكرانيا في دفاعها عن حريتها وحقوقها السيادية واستقلالها وسلامة أراضيها.

كما التزمت الدول أيضا بالسلام الدائم في الشرق الأوسط. ودعمت الاتفاق المبرم بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية المسلحة، الذي يتضمن وقفا لإطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين لدى حماس.

كما دعوا إلى زيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي يعاني من آثار الحرب.