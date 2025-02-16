آرني سلوت: محمد صلاح مثل رونالدو وهو قدوة للاعبي ليفربول

أشاد آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي بمحمد صلاح مؤكدا أنه يشبه الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال سلوت لصحيفة "ميرور" البريطانية: " صلاح يشبه كريستيانو رونالدو من حيث الاهتمام الكبير بلياقته البدنية وهو ما يجعله يؤدي كلاعب شاب رغم بلوغه 32 عامًا".

وتابع: "لا يوجد نموذج أفضل لنجوم ليفربول الشباب الناشئين الذين سيكونون في آنفيلد بعد فترة طويلة أفضل من صلاح".

وأشارت صحيفة ميرور إن سلوت يستمتع بكل لحظة إلى جانب النجم البالغ من العمر 32 عاماً، ويشاهد التألق المتلألئ الذي يجلبه صلاح إلى العمل كل يوم.

مشيرة إلى أن ليفربول يتطلع إلى العودة إلى طريق الانتصارات ضد وولفرهامبتون بعد هزيمته المفاجئة في كأس الاتحاد الإنجليزي أمام بليموث والتعادل الدراماتيكي 2-2 مع إيفرتون.