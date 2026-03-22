رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ: زيارات الرئيس السيسي لدول الخليج تؤكد دعم مصر الكامل للأشقاء وتعزيز الأمن القومي العربي

- البطران: مصر تتحرك بثقلها السياسي لاحتواء التصعيد الإقليمي و استقرار المنطقة

أكد النائب الدكتور محسن البطران رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن الجولة الخليجية المكثفة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي شملت كلاً من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، وسبقها زيارة مهمة إلى دولتي الإمارات العربية المتحدة وقطر، تمثل تحركًا سياسيًا واستراتيجيًا بالغ الأهمية في توقيت شديد الحساسية تمر به المنطقة.

وأوضح البطران، في بيان له اليوم، أن هذه الجولات تأتي في ظل ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من توترات إقليمية متصاعدة وتحديات أمنية غير مسبوقة، الأمر الذي يعكس إدراك القيادة السياسية المصرية لحجم المخاطر، وحرصها على التحرك الفوري لتعزيز التضامن العربي وتوحيد الصف في مواجهة الأزمات الراهنة.

وذكر رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن زيارة الرئيس السيسي الأخيرة إلى كل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، والتي جاءت كزيارة أخوية قصيرة، تؤكد على عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط مصر بدول مجلس التعاون الخليجي، وتعكس موقف مصر الثابت والداعم لأمن واستقرار الأشقاء في الخليج، مضيفا أن هذه التحركات الرئاسية ليست مجرد زيارات بروتوكولية، بل تمثل تحركًا فعّالًا على الأرض، يعكس ثقل الدولة المصرية ودورها المحوري في الحفاظ على الأمن القومي العربي، خاصة في ظل استمرار التوترات والصراعات في المنطقة.

وشدد البطران، على أن الرسائل التي حملتها جولات الرئيس السيسي واضحة وحاسمة، وفي مقدمتها التأكيد على رفض أي اعتداءات تستهدف سيادة الدول الخليجية، والدعوة إلى تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية لاحتواء الأزمات، بما يحقق الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة.

ولفت إلى مواصلة مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، جهودها واتصالاتها المكثفة مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية، من أجل تهدئة الأوضاع ووقف التصعيد، إيمانًا منها بأن استقرار المنطقة مسئولية جماعية تتطلب تنسيقًا وتعاونًا مستمرًا بين جميع الأطراف.

واختتم النائب محسن البطران بيانه بالتأكيد على أن هذه الجولة الخليجية تعكس التزام مصر الراسخ بدورها الإقليمي، وسعيها الدائم إلى دعم استقرار الدول العربية الشقيقة، وترسيخ دعائم الأمن والسلام في المنطقة، بما يحفظ مقدرات الشعوب ويصون الأمن القومي العربي.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أجرى زيارة أخوية قصيرة إلى كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، أمس السبت تأكيدًا على تضامن مصر الكامل مع دول مجلس التعاون الخليجي في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة، بحسب بيان الرئاسة المصرية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة، إن الرئيس السيسي استهل زيارته بالبحرين، حيث التقى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مؤكدًا دعم مصر الكامل للمملكة ورفضها الاعتداءات التي تستهدف أمنها واستقرارها، مع استعراض الجهود المصرية لخفض التوتر الإقليمي، كما شدد الجانبان على أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، واتفقا على تعزيز التنسيق لمواجهة التحديات المشتركة.

وتوجه الرئيس بعد ذلك إلى جدة، حيث التقى الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد السعودية، مؤكدًا دعم مصر التام للمملكة في مواجهة التحديات الإقليمية، وأن أمنها يُعد جزءًا من أمن مصر. كما استعرض جهود القاهرة لوقف التصعيد والدعوة للعودة إلى المسار التفاوضي.