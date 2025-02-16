مسؤول هندى: مقتل 15 شخصا على الأقل خلال تدافع بمحطة للسكك الحديدية بنيودلهى

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قال مسؤول هندى اليوم الأحد (بالتوقيت المحلي) إن 15 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في تدافع بمحطة للسكك الحديدية في العاصمة الهندية نيودلهي.

وقال رئيس وزراء دلهي بالوكالة أتيشي إنه تم نقل الجثث إلى مستشفى "لوك ناياك جاي براكاش نرايان" بالعاصمة.

ووقع حادث التدافع مساء السبت فيما احتشد آلاف الأشخاص في محطة القطارات انتظارا لركوب قطار متجه إلى موقع مهرجان "ماها كومب" الهندوسي شمالي الهند.

وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي إنه "حزين بسبب الحادث".

وكتب عبر منصة إكس: "أتوجه بقلبي إلى جميع من فقدوا أحبابهم. وأصلي من أجل الشفاء العاجل للمصابين. إن السلطات تساعد جميع من تضرروا جراء هذا التدافع".

وقال وزير السكك الحديدية أشواني فايشناو إن أمرا صدر بفتح تحقيق للوقوف على سبب التدافع.