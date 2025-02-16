وزير الخارجية القطري يشدد على ضرورة انسحاب إسرائيل من جميع أراضي لبنان

تلقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم اتصالا هاتفيا، من رئيس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلام.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية «قنا»، جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة آخر المستجدات في لبنان، لا سيما ما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وجدد وزير الخارجية القطري، خلال الاتصال، موقف بلاده الثابت والداعم للجمهورية اللبنانية، مؤكدا على وحدة لبنان وسلامة أراضيه، ووقوف دولة قطر المستمر إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق.

كما شدد على دعم الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية الجديدة في المجالات التنموية والاقتصادية، مشيرا إلى أهمية الالتزام الكامل بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من جميع الأراضي اللبنانية.