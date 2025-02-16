بلدية غزة تُطلق خطة طوارئ لجمع النفايات

أطلقت بلديةُ غزّة خطّة طوارئ لإزالة النفايات المتراكمة في مختلف شوارع وأحياء المدينة ومراكز الإيواء، بهدف التخلص من النفايات في الشوارع والأحياء، استجابةً للتّحديات التي تواجهها المدينة في إدارة النّفايات، والتخفيف من الكارثة الصحية والبيئة الكبيرة التي تعيشها المدينة.

وقالت البلديةُ، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم الأحد، إن "الخطّة تعتمد على استخدام مجموعة متنوّعة من الآليات والمعدات لجمع ونقل النفايات من مختلف الأحياء والشوارع، بالإضافة إلى مشاركة فرق عمل متخصصة تضم عمالاً وفنيين ومشرفين لتنظيم عملية الإزالة وضمان فعاليتها، وذلك ضمن مشاريع دعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، ACF، واللّجنة الدّولية للصّليب الأحمر، والقطاع الخاص".

وأوضخت البلديةُ أن "مشروع إزالة النفايات ضمن الخطّة يستغرق مدّة ثلاثة إلى أربعة أسابيع، في حال توفّرت الإمكانيات اللاّزمة لإنجازه، لاسيما الآليات الثقيلة وباقي المعدات".

وأضافت أنّ الخطّة تتضمّن تقسيم المدينة إلى قسمين، شرقي وغربي؛ للعمل على إزالة النفايات، وجمع الأكوام المتراكمة على جنبات الطّرق مع التركيز أولاً على الشوارع الرئيسية الطولية والعرضية، ثم الانتقال إلى الأحياء ومراكز الإيواء، حيث تقوم فرق العمل بإزالة النفايات.

وأكدت البلديةُ أهمية التعاون والشراكة مع مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك لجان الأحياء والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني؛ لإنجاح هذه الخطة، داعية جميع المواطنين إلى التّكاتف مع جهود البلدية، والإبلاغ عن أيّ تجمّعاتٍ للنفاياتّ، وتجنّب رمي النفايات في الأماكن العامة، والمساهمة في الحفاظ على نظافة المدينة.

وأشارت إلى أن مدينة غزة تعيش كارثة حقيقية وكبيرة بسبب تجمع نحو 170 ألف طن من النفايات داخل المدينة والمكبات المؤقتة ومنع الاحتلال لطواقم البلدية من الوصول للمكب في منطقة جحر الديك شرق المدينة منذ أكتوبر عام 2023".



