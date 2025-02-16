حماس: قصف الاحتلال الغادر لمدينة رفح الفلسطينية انتهاك خطير لاتفاق وقف إطلاق النار

قالت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، إن «القصف الغادر الذي نفّذته مُسيّرة إسرائيلية صباح اليوم، شرق مدينة رفح، واستهدف عناصر الشرطة المكلّفين بتأمين دخول المساعدات، مما أسفر عن استشهاد ثلاثة منهم، يُعدُّ انتهاكًا خطيرًا لاتفاق وقف إطلاق النار».

وأوضحت في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الأحد، أن «هذه الجريمة، وهذا الخرق لاتفاق وقف إطلاق النار، تُضاف إلى تنكّر الاحتلال وعدم التزامه ببنود الاتفاق، وكان آخر ذلك تصريحات الاحتلال اليوم بعدم السماح بدخول الكرفانات والآليات الثقيلة، التي كان قد التزم بها، وأبلغنا بها الوسطاء نهاية الأسبوع الماضي».

وأضافت: «يُضاف إلى ما سبق تلكؤ الاحتلال في البدء بمفاوضات المرحلة الثانية، مما يؤكد عدم جديته في الالتزام بالاتفاق الذي تم برعاية الوسطاء وشهد عليه العالم، كما يكشف نوايا مجرم الحرب نتنياهو في عرقلة مسار الاتفاق وعمليات تبادل الأسرى، وسعيه للعودة إلى العدوان وارتكاب المزيد من جرائم الإبادة».

وواصلت: «وإذ ندين هذه الجريمة الوحشية، وكل الخروقات في تنفيذ الاتفاق والبروتوكول الإنساني، فإننا نحمل الاحتلال المسئولية الكاملة عن تداعيات ذلك، كما ندعو الإخوة الوسطاء إلى تحمّل مسئولياتهم في إلزام العدو الصهيوني بالوفاء بجميع التزاماته، والتدخل لوقف انتهاكاته المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، وإلزامه بتنفيذ البروتوكول الإنساني بجميع بنوده، والشروع فورًا في مفاوضات المرحلة الثانية».

واستشهد صباح اليوم الأحد ثلاثة من عناصر التأمين بشرطة رفح، جنوب قطاع غزة، وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدفهم خلال عملهم الروتيني.

وقالت وزارة الداخلية في غزة إن الاستهداف وقع جراء قصف إسرائيلي استهدف عناصر الشرطة أثناء انتشارهم لتأمين المساعدات بمنطقة «الشوكة» شرق رفح صباح اليوم.

وأشارت إلى أن الشهداء هم: إبراهيم سعدي الزاملي، ويوسف خالد الزاملي، وبلال علي المغاري.

وأدانت الوزارة هذه الجريمة، ودعت الوسطاء والمجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لوقف استهداف جهاز الشرطة؛ باعتباره جهازاً مدنياً يقدم خدمات لحفظ أمن المواطنين الفلسطينيين وتنظيم شئونهم اليومية.