انطلاق المرحلة الأولى من المقابلات الشخصية لاختيار سفراء وافدين العاصمة

انطلقت أعمال المرحلة الأولى من المقابلات الشخصية لمبادرة «سفراء وافدين العاصمة»، وذلك بمشاركة طلاب يمثلون 10 جنسيات مختلفة كدفعة أولى من المتقدمين.

وشهدت المقابلات تفاعلًا مميزًا من الطلاب الوافدين الذين عبّروا عن رغبتهم في تمثيل الجامعة ونقل تجاربهم الأكاديمية والثقافية بصورة تعكس التنوع الثري داخل الحرم الجامعي، حيث تضم الجامعة أكثر من 40 جنسية من مختلف دول العالم.

وتهدف المبادرة إلى اختيار فريق متوازن ومتعدد الخلفيات الثقافية، يمتلك مهارات القيادة والتواصل والعمل الجماعي، ليكون حلقة وصل فعّالة بين الطلاب الوافدين وإدارة الجامعة، وسفراء حقيقيين يعكسون الصورة الإيجابية لجامعة العاصمة محليًا ودوليًا.

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة أن إطلاق المرحلة الأولى من المقابلات يمثل خطوة مهمة نحو بناء نموذج طلابي قيادي يعكس التنوع الدولي داخل الجامعة، مشيرًا إلى أن الطالب الوافد شريك أساسي في مسيرة التطوير والتميز.

وأكد على إيمان جامعة العاصمة بأن التنوع الثقافي مصدر قوة وإثراء، وأن تمكين الطلاب الوافدين من أداء دور قيادي يعزز من اندماجهم الأكاديمي والاجتماعي، ويسهم في بناء جسور تواصل حقيقية بين الثقافات المختلفة.”

من جانبه، أوضح الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أثناء افتتاح أن المبادرة تتماشى مع استراتيجية الجامعة في دعم التدويل وتعزيز البيئة الأكاديمية الداعمة للبحث والابتكار.

وأشار إلى أن اختيار سفراء وافدين يمثل استثمارًا في طاقات طلابية واعدة، قادرة على تمثيل الجامعة في المحافل العلمية والثقافية، والمساهمة في نقل التجربة الأكاديمية المتميزة التي تقدمها الجامعة.

وأكدت الدكتورة لبنى شهاب مدير مكتب الطلاب الوافدين أن المرحلة الأولى من المقابلات والتي تضمنت ترشيحات من دول السودان، واليمن، وعمان، وتشاد، وتنزانيا، ونيجيريا، والأردن، وفلسطين، وسوريا، والهند قد أظهرت مستوى متميزًا من الوعي والانتماء لدى الطلاب المتقدمين.

كما أشادت بتنوع الخلفيات الثقافية والمستوى العالي من الحماس والاحترافية،

وأضافت أن مبادرة سفراء وافدين العاصمة تهدف إلى مد جسور التواصل الفعال بين الطلاب لدعم زملاءهم الجدد، ولتسهيل اندماجهم داخل المجتمع الجامعي، كما أنها تعكس الصورة الحضارية لجامعة العاصمة كبيئة تعليمية عالمية.

وقد شاركت في افتتاح فعاليات اليوم فريدة هاشم أمين الجامعة المساعد للدراسات العليا والبحوث مؤكدة علي الدعم الكامل المقدم من الجامعة لطلابها الوافدين وحرص إدارتها على تذليل كافة العقبات التى تواجههم.

وبدأت فعاليات المقابلات الشخصية التي ارتكزت على معايير تتسم بالموضوعية والعدالة والشفافية لتقييم مهارات القيادة والتواصل والروح الإيجابية والاستعداد لتحمل مسؤولية تمثيل الجامعة.