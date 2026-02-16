ماذا نعرف عن الدكتور حسام الدين أحمد عبدالفتاح محافظ القليوبية الجديد؟

أدى الدكتور حسام الدين عبدالفتاح، عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، محافظا للقليوبية؛ وذلك ضمن حركة المحافظين الجديدة، خلفا للمهندس أيمن عطية، الذي تم نقله لتولي مهام محافظة الإسكندرية.

وشغل الدكتور حسام الدين أحمد عبدالفتاح أستاذا في هندسة التحكم الآلي بقسم القوى الكهربائية بكلية الهندسة جامعة القاهرة.

كما حصل على بكالوريوس هندسة القوى والآلات الكهربائية من جامعة القاهرة عام 1993، ثم حصل على الماجستير من جامعة القاهرة عام 1995، والدكتوراه من جامعة "Case Western Reserve University" في ولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1999.

وتدرج في المناصب الأكاديمية داخل كلية الهندسة بجامعة القاهرة حتى وصل إلى درجة أستاذ عام 2012، كما شغل مناصب إدارية، منها: مدير معمل المنظمة الرقمية المتكاملة، ومدير وحدة ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي، ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وفي أكتوبر 2019 تم تعيينه قائما بأعمال عميد كلية الهندسة، وصدر له قرار جمهوري في مايو 2020.