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السفارة العراقية بأستراليا تتابع أوضاع مواطنيها في نيوزيلندا

أ ش أ
نشر فى : السبت 16 مارس 2019 - 12:40 م | آخر تحديث : السبت 16 مارس 2019 - 12:40 م

أكدت السفارة العراقية في أستراليا أنها تتابع بدقة أوضاع المواطنين العراقيين، الذين تعرضوا للاعتداء الإرهابي فى نيوزيلندا من خلال الاتصال المباشر بعدد من أبناء الجالية هناك.

وأشارت قناة "الإخبارية العراقية" إلى أن السفارة أوفدت عدد من موظفيها إلى نيوزيلندا لتقديم المساعدة للمصابين ومواساة عوائلهم وتقديم الدعم لأبناء الجالية هناك والتواصل مع ذوي الضحايا.

وكانت وزارة الخارجية العراقية قد أعلنت أمس إصابة مواطن عراقي في الهجوم الإرهابي على مسجدين بمدينة كرايست تشيرش، والذي أسفر عن مقتل 49 شخصا وإصابة 48 أخرين.. وأوضحت أنه خضع لجراحة ناجحة تم خلالها استخراج رصاصة من جسده.


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