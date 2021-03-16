 الخارجية الأمريكية: سنواصل العمل مع الحلفاء لنزع السلاح النووي بكوريا الشمالية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الخارجية الأمريكية: سنواصل العمل مع الحلفاء لنزع السلاح النووي بكوريا الشمالية

طوكيو - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 16 مارس 2021 - 10:03 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 16 مارس 2021 - 10:03 ص

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع الحلفاء من أجل نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.

وأضاف بلينكن -في تصريحات خلال اجتماع أمريكي ياباني على مستوى وزراء الخارجية والدفاع في طوكيوـ أن زيارته إلى اليابان تهدف إلى إعادة تأكيد التحالف بين الولايات المتحدة واليابان، وإن القيم الديمقراطية "تواجه تهديدا" في أماكن مثل ميانمار والصين.

من جهته، أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن التحالف الأمريكي ـ الياباني قوي للغاية، مضيفا أن ركيزة هذا التحالف تأتي لحماية السلام والاستقرار في منطقة الهندي الهادي.

وأضاف أوستن -حسبما أفادت قناة ( الحرة) الإخبارية- أننا نؤمن أن الدبلوماسية هي الحل في مسائل كثيرة، مشيرا الى أن الدفاع والدبلوماسية يكملان بعضهما.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، أن بلاده تتطلع إلى تعاون موثق مع الإدارة الأمريكية الجديدة، مضيفا أن الحفاظ على الأمن والاستقرار هي استراتيجية تجمع البلدين الصديقين.

وبدوره، قال وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي، إن التحالف الأمريكي ـ الياباني تم تعزيزه في السنوات الأخيرة وتم الانخراط في المزيد من الحوار والتعاون من أجل مواجهة التحديات الأمنية في المنطقة والعالم.


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