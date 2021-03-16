 التحالف: تدمير زورق مفخخ للحوثيين قبل تنفيذ هجوم بالحديدة اليمنية - بوابة الشروق
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التحالف: تدمير زورق مفخخ للحوثيين قبل تنفيذ هجوم بالحديدة اليمنية

التحالف العربي - ارشيفية
التحالف العربي - ارشيفية
الرياض - د ب ا
نشر في: الثلاثاء 16 مارس 2021 - 11:08 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 مارس 2021 - 11:08 م
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، تدمير زورق حوثي مفخخ قبل تنفيذه عملية إرهابية قبالة سواحل مديرية الصليف اليمنية غربي اليمن.

وأكد التحالف، في بيان له مساء اليوم الثلاثاء، أن "مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تتخذ من اتفاق ستوكهولم مظلة للهجمات من محافظة الحديدة".

ولفت التحالف إلى أن "استمرار هجمات مليشيات الحوثي يهدد الملاحة البحرية والتجارة العالمية".

وتمكن تحالف دعم الشرعية في اليمن، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، من اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة مفخخة، أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه مدينة خميس مشيط ( جنوب غرب) المملكة.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن أمس تدمير مخبأ محصن للصواريخ الباليستية ومنصات الإطلاق في صعدة وسط اليمن وشمال غرب صنعاء.

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