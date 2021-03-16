ليلى زاهر تستعد لتقديم الموسم الجديد من برنامج هزر فزر على cbc

تستعد قناة cbc لعرض الموسم الجديد من برنامج "هزر فزر" خلال الفترة المقبلة، من تقديم ليلى أحمد زاهر، بدلا من الفنانة هنا الزاهد الذي قدمت موسمه الأول، والتي اعتذرت عن الاستمرار في تقديمه لانشغالها بتصوير مسلسل "حلوة الدنيا سكر" الذي يعرض حاليا، كما تواصل تصوير مسلسل «النمر» المقرر عرضه في رمضان المقبل.

تعتمد فكرة البرنامج على المسابقات خفيفة الظل، حيث يتم استضافة فريقين يضمان عدد من النجوم في كل حلقة، ليدخلا في منافسات، تضفي على الحلقة مزيد من التشويق والكوميديا.

يذكر أن مسلسل «في بيتنا روبوت»، كان آخر أعمال الفنانة ليلى أحمد زاهر، والتي شاركت في بطولته إلى جانب شيماء سيف، عمرو وهبة، هشام جمال، دلال عبد العزيز، دنيا سامى، من تأليف أحمد محيى وأحمد المحمدى وإخراج وليد الحلفاوى.