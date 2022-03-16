عبد المالك: حافظت على روح وإيقاع ولغة أسامة أنور عكاشة في راجعين يا هوى

قال الكاتب محمد سليمان عبد المالك، إنه يشعر بمسؤولية كبيرة لارتباط اسمه باسم عميد الدراما العربية أسامة أنور عكاشة، في مسلسل "راجعين يا هوى"، مؤكدا أن تحويل أحد أعماله الإذاعية إلى دراما تلفزيونية، هو تحد بحد ذاته، وينتج عنه تساؤلات حول مدى نجاحنا في الحفاظ على تاريخ هذا الرجل العظيم، ونتمنى أن نقدم عملا يليق باسمه".

وتابع عبدالمالك: "تعاملت مع المسلسل الإذاعي كمادة خام، كما أتعامل مع رواية أدبية أو قصة أحولها إلى مسلسل تلفزيوني، مع الحفاظ على روح وإيقاع ولغة أسامة أنور عكاشة، مشيرا إلى أنه يرى أن النص يتميز بأن القصص تسير بالتوازي بطريقة مدروسة وجاذبة، وستحمل كل الشخصيات وعلى رأسهم بليغ بطل الحكاية، شذرات من شخصيات عكاشة الدرامية، فالمسلسل يقدم دراما اجتماعية بها تشويق وإثارة وصراعات عائلية متشابكة، وكوميديا خفيفة من روح الشخصيات التي استوحيناها من عالم عكاشة الواسع".

والمسلسل كتب له السيناريو والحوار الكاتب محمد سليمان عبد المالك، ويخرجه محمد سلامة، ومن المقرر أن يعرض خلال شهر رمضان، على قناتي cbc وdmc، وتطرح أحداثه حكاية بليغ أبو الهنا العائد إلى مصر بعد سنوات من الغياب، ليبدأ بمواجهة كيفية سداد ديون طائلة عليه، نتيجة خسائر تجارته في أوروبا، فيحاول استعادة حقه في الميراث من ورثة أخيه المتوفي، الذين تشتعل بينهم الكراهية والضغائن، لكن دخوله في حياتهم يجعله يواجه مهمة أكثر صعوبة تتمثل في كيفية لم شمل العائلة بالحب والتآخي مجددا.

وفي الوقت نفسه، تعود إلى الظهور قصة حبه القديمة مع فريدة، ويدخل تجربة عاطفية جديدة مع الدكتورة ماجي، ويضم العمل نور، والقدير أحمد بدير،و هنا شيحة، ووفاء عامر، وأنوشكا، وطارق عبد العزيز، وإسلام جمال، ومصطفى درويش، وإسلام ابراهيم، وسلمى أبو ضيف، وآية سماحة، ونور خالد النبوي، وآخرين.