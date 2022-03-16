لافروف: أطراف خارجية دأبت على دق إسفين بين الشعبين الروسي والأوكراني

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أنه يحب الثقافة واللغة وروح الفكاهة الأوكرانية، مشددا على أن «أطرافا خارجية دأبت على دق إسفين بين الشعبين الروسي والأوكراني»، وذلك وفقًا لما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري.

وقال لافروف، في مقابلة أجرتها معه قناة RBC الروسية، اليوم الأربعاء: «لم تكن لدينا قط أي عداءات تجاه الشعب الأوكراني، أنا شخصيا لدي كثير من الأصدقاء الأوكرانيين، أحب الثقافة الأوكرانية بما فيها من اللطف، وأحب اللغة الأوكرانية، والمطبخ الأوكراني، وأحب روح الفكاهة الأوكرانية، التي تتسم دائما بالسخرية من الذات وكثيرا ما تعكس ذلك الجانب الماكر الخاص بطبيعة الشخصية الأوكرانية».

وتابع: «أنا متأكد أن الغالبية العظمى من مواطنينا ليس لديهم عداءات تجاه الشعب الأوكراني، تماما كما أن الشعب الأوكراني ليس لديه عداءات تجاه الشعب الروسي، لكن الدول الغربية بدأت في غسل دماغ الشعب الأوكراني، وتحريضه على الروس بشتى السبل».

ويجتمع اليوم الأربعاء، وزراء دفاع حلف الناتو، لبحث خطط لإرسال جنود لشرق أوروبا، بقيادة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.

وفرّ نحو 3 ملايين شخص من أوكرانيا منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، وفقا لأرقام نشرتها المنظمة الدولية للهجرة، أمس الثلاثاء، أشارت إلى أن نصف هؤلاء اللاجئين هم أطفال مع أهلهم أو بدون مرافق.

وقررت روسيا، أمس الثلاثاء، مغادرة مجلس أوروبا متهمة حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي بجعله أداة في خدمة «توسعهما العسكري والسياسي والاقتصادي شرقا»، في اليوم العشرين لبدء غزو القوات الروسية لأوكرانيا.

ومن المقرر أن تعلن الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عن تقديم مساعدات جديدة بقيمة 800 مليون دولار إلى أوكرانيا؛ لدعمها في مواجهة القوات الروسية التي تشدد حصارها، على الرغم من محادثات جديدة بين كييف وموسكو وصفها الرئيس الأوكراني بأنها «أكثر واقعية».

وسيعلن الرئيس جو بايدن، عن تقديم المساعدات الجديدة، بعد خطاب عبر الفيديو لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمام الكونجرس الأمريكي.