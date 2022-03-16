ابنة أحمد حلاوة: أمي أصيبت بجلطة في القدم من كثرة الشائعات عن والدي

كشفت هبه أحمد حلاوة، ابنة الفنان الكبير أحمد حلاوة، عن إصابة والدتها بجلطة في القدم بسبب كثرة الشائعات التي تتناول حالة والدها.

وقالت، في لقاء ببرنامج «حديث القاهرة»، الذي يعرض عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الثلاثاء: «والدي ووالدتي جالهم كورونا، لكن أمي تعافت وخرجت من المستشفى وأول لما خرجت جالها جلطة فى رجلها من كثرة الشائعات عن والدي».

وطمئنت هبه أحمد حلاوة، المصريين على حالة والدها، قائلة: «حالة والدي مستقرة وبنصلح حاجة في حاجة، وفيه شائعات كتير طلعت وده يؤثر على حالته النفسية لأنه بيشوف ويسمع هذه الشائعات».

وأضافت: «جات لي تعازي في والدي من كثرة الشائعات، والحقيقة الأسرة كلها جالنا كلنا كورونا بس بابا وماما الإصابة كانت أشد وأمي تعبت الأول ومن حزن والدي عليها تعب ولكن هي تعافت وخرجت من العزل»، مشيرة إلى أن عمها وعمتها رحلوا العام الماضي بسبب كورونا.