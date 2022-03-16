الهجرة تشيد بجهود هاني عازر في إعداد مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة: نموذج مشرف في علمه

أشادت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالدور المهم الذي قام به الدكتور مهندس هاني عازر خبير الأنفاق المصري، والرئيس الشرفي لمؤسسة "مصر تستطيع"، من جهد كبير خلال التحضيرات والاستعدادات الجارية لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" الذي يُعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال يومي 27 و28 مارس الجاري.