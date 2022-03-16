غدًا وضع حجر أساس 120 منزل بدوي بقرية النقب احتفالا بالذكرى الـ 33 لعودة طابا

تنطلق غدًا احتفالات محافظة جنوب سيناء بعيدها القومي، لإحياء الذكرى الـ33 لعودة طابا إلى الأراضي المصرية، بحضور وزراء الأوقاف، والري، والطيران، والتموين، والشباب والرياضة.

قال علي الشحات، رئيس مدينة طابا، إنه جرى الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بانطلاق الاحتفالية، ورفع الأعلام المصرية، في كافة شوارع المدينة، وفي ساحة العلم، وإنارة قلعة صلاح الدين.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح لـ"الشروق" اليوم الأربعاء، أنه من المقرر أن يضع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، غدًا حجر الأساس لـ 120منزل بدوي بقرية النقب التي أصبحت تابعة إداريًا للمدينة بقرار من رئيس الجمهورية،وذلك بحضور عدد من الوزراء.

وأشار إلى أنه سيجري إنشاء هذه المنازل في استجابة سريعة من محافظ جنوب سيناء لأهالي القرية عقب لقائه بهم والاستماع لمطالبهم، كما سيجري إنشاء 172 منزل بدوي موزعين على 8 تجمعات بدوية، وهم تجمع طوبيه، الخناطلة، مرجان 1، ومرجان 2 ، و المحاشي الأعلى، وخلف الوحدة الصحية، وخلف مركز الشباب.

ومن جانبه قال المهندس ناجي إبراهيم، مدير منطقة تعمير شمال وجنوب سيناء، إنه جرى إسناد مشروع إنشاء الـ120 منزل بدوي بقرية النقب، لجهاز التعمير بتكلفة 70 مليون جنيه، وتبلغ المساحة الكلية للمنزل 214 متر، ويضم حوش أمامي وأخر خلفي، ومبنى على مساحة 80 متر مكون من غرفتين، وصالة، ومطبخ وحمام.

وأوضح أن إجمالي عدد المنازل البدوية التي أقامها جهاز التعمير بجنوب سيناء بلغ 630 منزلًا بتكلفة 242 مليون جنيه، منهم 30 منزل بتجمعات مدينة رأس سدر، 30 منزلًا بالتجمعات البدوية التابع لقرية وادي فيران ، و30 منزل بوادي تال، 30 بمنطقة " الكيلو 9 ، و 60منزلًا بمدينة سانت كاترين، و240 منزلًا بمدينة طور سيناء.