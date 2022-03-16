 ستولتنبرج: الناتو يتحمل مسؤولية ضمان ألا يتجاوز الصراع حدود أوكرانيا - بوابة الشروق
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ستولتنبرج: الناتو يتحمل مسؤولية ضمان ألا يتجاوز الصراع حدود أوكرانيا

وكالات
نشر في: الأربعاء 16 مارس 2022 - 1:52 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 مارس 2022 - 1:52 م

أكد الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، حضور الرئيس الأمريكي جو بايدن، القمة الاستثنائية للحلف المنعقدة في 24 مارس الجاري في بروكسل.

وقال ستولتنبرج، في بيان مشترك مع رئيس البنتاجون قبل اجتماع وزراء دفاع "الناتو": "أتطلع للترحيب بالرئيس بايدن من بين قادة آخرين في القمة الاستثنائية للحلف الأسبوع المقبل". وأشار الأمين العام لحلف الناتو كذلك إلى أن وزراء دفاع الناتو في اجتماع اليوم الأربعاء، سيناقشون التخطيط الدفاعي طويل الأجل فيما يتعلق بالإجراءات الروسية في أوكرانيا، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وتابع أن الحلف سوف يناقش اليوم ليس فقط العواقب المباشرة لما أسماه "الغزو الروسي لأوكرانيا"، وإنما أيضا العواقب طويلة المدى، وتكييف الحلف لفترة طويلة، حيث "يتحمل (الناتو) مسؤولية ضمان ألا يتجاوز هذا الصراع أوكرانيا، ولهذا السبب ضمن أسباب أخرى، عززنا وجودنا في الجناح الشرقي للتحالف".

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