وفاة مسن جراء انهيار منزل في كفر الدوار

لقي مسن مصرعه؛ جراء انهيار منزل بمنطقة سيدي شحاتة بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مستشفى كفر الدوار بوصول "أحمد عمر إبراهيم"، (85 عامًا)، جثة هامدة، نتيجة سقوط جسم صلب عليه.

وتوصلت التحريات أنه أثناء مرور المتوفي أسفل عقار بمنطقة سيدي شحاتة سقط عليه جزء من الدور الثاني في المبنى.

ومن ناحيته، قال أحمد مرزوق رئيس الوحدة المحلية لمركز كفر الدوار، إن المبنى مكون من دورين وصادر له قرار إزالة، ولا يوجد به سكان، وجارٍ حاليًا أعمال الإزالة حتى سطح الأرض.