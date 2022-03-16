صعود بيرتيني وفريتز وروبليف إلى الدور الرابع في بطولة إنديان ويلز للتنس

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صعد الإيطالي ماتيو بيرتيني إلى الدور الرابع ببطة إنديانا ويلز المفتوحة للتنس بعدما تغلب على الجنوب أفريقي لويد هاريس 6 / 4 و7 / 5 مساء الثلاثاء ضمن منافسات الدور الثالث للبطولة.

وتأخر بيرتيني المصنف السادس للبطولة 2 / 5 في المجموعة الثانية لكنه استعاد توازنه في الوقت المناسب وحسم المباراة لصالحه عبر المجموعة نفسها.

وقال بيرتيني عقب المباراة :"عانيت من التوتر شيئا ما. لم أحب الطريقة التي أديت بها في بداية المجموعة الثانية. لكنني تخلصت من الغضب شئا ما، وهذا ساعدني. حققت التوازن المطلوب للتفوق في اللحظات المهمة واستعدت إيقاعي."

ويلتقي بيرتيني، المصنف السادس على العالم، في الدور الرابع الصربي ميومير كيكمانوفيتش الذي تأهل بالفوز على الهولندي بوتش فان دي زندشلب 7 / 6 (7 / 3) و7 / 5 .

كذلك تأهل الأمريكي تايلر فريتز بالفوز على الإسباني جومي مونار 6 / 4 و2 / 6 و7 / 6 في مباراة استغرقت أقل من ثلاث ساعات بقليل.

وتأهل الروسي أندريه روبليف بالفوز على الأمريكي فرانسيس تيافوي 6 / 3 و6 / 4.

وسيلتقي روبليف، الذي وصل للمربع الذهبي في نسخة العام الماضي، في الدور الرابع، الأسترالي أليكس دي مينور المصنف 31 على العالم والذي صعد بالفوز على الأمريكي تومي بول 7 / 6 (6 / 2 ) و6 / 4 .

وشهدت منافسات الدور الثالث أيضا فوز البولندي هوبرت هوركاتش على الأمريكي ستيف جونسون 7 / 6 و6 / 3 والبلغاري جريجور ديميتروف على الكازاخستاني ألكسندر بوبليك 6 / 3 و6 / 4 .

وسيلتقي ديميتروف في الدور الرابع، الأمريكي جون إيسنر الذي تأهل بالفوز على الأرجنتيني دييجو شوارتزمان 7 / 5 و6 / 3 .