بيانات: تراجع طلب العملاء الأوروبيين على الغاز الروسي المار عبر أوكرانيا

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أظهرت بيانات لشركة "جازبروم" الروسية تراجع ضخ الغاز المار عبر أوكرانيا بنسبة 13% لليوم الأربعاء، وذلك وفقا لطلبات العملاء الأوروبيين.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن المتحدث باسم جازبروم سيرجي كوبريانوف القول: "جازبروم تضخ الغاز الروسي عبر أوكرانيا كالمعتاد، ووفقا لحجوزات العملاء الأوروبيين فسيكون الضخ عند 95 مليون متر مكعب لليوم" الأربعاء.

ووفقا لبيانات "مشغل نظام نقل الغاز في أوكرانيا" فإن الكميات المقدر ضخها اليوم هي 95 مليون متر مكعب، فيما بلغت الحجوزات ليوم أمس 4ر109 مليون متر مكعب.

وجرى أمس عكس مسار الضخ في خط أنابيب يامال-أوروبا، الذي يضخ الغاز عبر بيلاروس وبولندا إلى ألمانيا، وسيتواصل اليوم ضخ الغاز خلاله من ألمانيا إلى بولندا.