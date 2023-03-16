دي ماريا على مقاعد بدلاء يوفنتوس لمواجهة فرايبورج بالدوري الأوروبي

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كشف ماسيميليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، عن التشكيل الذي سيخوض مواجهة فرايبورج الألماني مساء اليوم الخميس، في مباراة الإياب من دور الـ 16 لبطولة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».

ويستضيف فريق فرايبورج على ملعبه نظيره يوفنتوس، في الثامنة إلا ربع من مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات مسابقة الدوري الأوروبي.

وجاء تشكيل يوفنتوس في مواجهة اليوم كما يلي:

حراسة المرمى: فوتشينك تشيزيني

الدفاع: دانيلو – بريمير – فيديريكو جاتي

خط الوسط: خوان كوادرادو – نيكولو فايولي – مانويل لوكاتيلي - أدريان رابيو – فيليب كوستيتش

الهجوم: مويس كين – دوشان فلاهوفيتش.

فيما يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

ماتيا بيرين - كارلو بينسوليو - إنزو بارينيشيا - دانيلو روجاني- ماتيا دي تشيليو - ماتيا كومبانيون - صامويل إيلينج - فابيو ميريتي - لياندرو باريديس - فيديريكو كييزا - أنخيل دي ماريا - ماتياس سولي.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين على ملعب يوفنتوس في تورينو ، قد انتهت بفوز الفريق الإيطالي بهدف نظيف على نظيره فرايبورج.