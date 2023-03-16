نتنياهو في برلين: المطالبات بمحو إسرائيل لم تتوقف

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال زيارته الحالية للعاصمة الألمانية برلين، مدى أهمية قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها.

وخلال زيارته للنصب التذكاري للهولوكوست برفقة المستشار الألماني أولاف شولتس، قال نتنياهو في برلين اليوم الخميس: "نحن نعرف أن المطالبات بمحو إسرائيل لم تتوقف".

يذكر أن منصة الهولوكوست التذكارية "جلايس "رصيف 17" تقع في محطة السكك الحديدية جرونيفالد في برلين وكان جرى منها ترحيل نحو 10000 يهودي على متن قطارات إلى معسكرات العمل والاعتقال والتصفية التابعة للنظام النازي في عامي 1941 و1942.

وصرح نتنياهو بأن الدرس المهم الذي تم تعلمه من الهولوكوست، هو التصدي مبكرا لمثل هذه التهديدات لمنع مثل هذه الكوارث.

في الوقت نفسه، أكد نتنياهو الشراكة الموثوقة مع ألمانيا، ووجه الشكر إلى شولتس على استقباله، وقال إن الأصدقاء الذين يشاطرون قيم إسرائيل ومخاوفها، هم موضع ترحيب دائما.

من جانبه، قال شولتس عن النصب التذكاري، إنه مكان تم ترحيل الكثير من الناس منه إلى الموت المؤكد "وهذا هو السبب في أننا لن ننسى المسئولية التي تحملناها من هذا التاريخ وأننا سنلتزم بها بشكل دائم"، مشيرا إلى أن هذا يتضمن أيضا الترابط الوثيق مع دولة إسرائيل.

وسيعقد الجانبان في وقت لاحق مأدبة غداء ومؤتمرا صحفيا في ديوان المستشارية، وسيلتقي نتنياهو الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير في قصر بيلفو الرئاسي.

ونشرت الشرطة الألمانية أكثر من 3000 فرد لتأمين زيارة نتنياهو التي يصاحبها العديد من المظاهرات.

يذكر أن هذه المظاهرات تأتي للاحتجاج على أمور من بينها الإصلاحات التي تعتزم حكومة نتنياهو الدينية اليمينية إدخالها على النظام القضائي في إسرائيل في إجراء سريع.

وثمة حالة من الترقب لكيفية رد فعل شولتس على هذه الخطط المثيرة للجدل خلال الزيارة.

يذكر أن هذه الخطط ستتيح للبرلمان الإسرائيلي "الكنيست" إلغاء قرارات للمحكمة العليا الإسرائيلية، ويرى منتقدو هذه الخطط أنها تعرض الفصل بين السلطات للخطر.