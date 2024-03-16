نانسي عجرم: سعيدة ببناتي الثلاثة ولا رغبة لديّ في طفل رابع

كشفت الفنانة نانسي عجرم، عن رغبتها السابقة في إنجاب ولد، معربة عن رضاها بما قسمه الله لها من بناتها الثلاث.
وأكدت خلال بودكاست«Big Time» مع الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «MBC1» ، وعرضت مساء الجمعة، أنها تشعر بالسعادة مع بناتها الثلاث، واصفة إياهن بـ «3 قلوب تتجوّل حولها»، مشيرة إلى أنها في قمة الفرحة بوجودهن في حياتها.
وأوضحت أنّ محاولة إنجاب طفل رابع أصبحت صعبة للغاية، مرجعة ذلك إلى أنها لا ترغب في اتخاذ هذه الخطوة دون القدرة على تربيته بنفس المستوى من الاهتمام إذا أنها تخصص الكثير من وقتها وطاقتها لرعاية بناتها الثلاث.
وأشارت إلى أنها تتابع دراسة بناتها بدقة حتى في حال سفرها وتحرص على معرفة كل التفاصيل المتعلقة بهن.
وتابعت:«أتولى متابعة الدراسة من الألف للياء وبعرف أدق التفاصيل والشاردة والواردة عنهن».
وأكدت أهمية دور كل من الأب والأم في تربية الأبناء، مشيرة إلى أن دور الأم لا يزال الأكبر من حيث الوقت والجهد.
وأضافت أن وجود الأب يخلق رهبة لدى الأبناء، موضحة أن الأم بيدها أن تلغي دور الأب أو تجعله رئيسيا، لافتة إلى أن زوجها يتحمل مسئولياته تجاه الأبناء على أكمل وجه.