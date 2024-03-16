نانسي عجرم: سعيدة ببناتي الثلاثة ولا رغبة لديّ في طفل رابع

كشفت الفنانة نانسي عجرم، عن رغبتها السابقة في إنجاب ولد، معربة عن رضاها بما قسمه الله لها من بناتها الثلاث‎.‎‏ ‏

وأكدت خلال بودكاست‎«Big Time» ‎مع الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة‎ «MBC1» ‎، وعرضت مساء ‏الجمعة، أنها تشعر ‏بالسعادة مع بناتها الثلاث، واصفة إياهن بـ «3 قلوب تتجوّل حولها»، مشيرة إلى أنها في قمة الفرحة بوجودهن في ‏حياتها.‏

وأوضحت أنّ محاولة إنجاب طفل رابع أصبحت صعبة للغاية، مرجعة ذلك إلى أنها لا ترغب في اتخاذ هذه الخطوة ‏دون القدرة على تربيته بنفس المستوى من الاهتمام إذا أنها تخصص الكثير من وقتها وطاقتها لرعاية بناتها الثلاث. ‏

وأشارت إلى أنها تتابع دراسة بناتها بدقة حتى في حال سفرها وتحرص على معرفة كل التفاصيل المتعلقة بهن.

وتابعت:«أتولى متابعة الدراسة من الألف للياء وبعرف أدق التفاصيل ‏والشاردة والواردة عنهن».‏

وأكدت أهمية دور كل من الأب والأم في تربية الأبناء، مشيرة إلى أن دور الأم لا يزال الأكبر من حيث الوقت والجهد. ‏

وأضافت أن وجود الأب يخلق رهبة لدى الأبناء، موضحة أن الأم بيدها أن تلغي دور الأب أو تجعله رئيسيا، لافتة إلى أن ‏زوجها يتحمل مسئولياته تجاه الأبناء على أكمل وجه‎.‎