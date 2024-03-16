الرئيس الفلسطيني وأمير قطر يؤكدان ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم السبت، ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين الجانبين، اليوم السبت، بمناسبة حلول شهر رمضان، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وأعرب الجانبان عن "وجوب العمل من أجل وقف العدوان على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والقدس، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، ووقف جميع الأعمال الأحادية في الضفة والقدس، وأهمية وصول المصلين إلى المسجد الأقصى".

وأكدا "مواصلة العمل لإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية برا وبحرا وجوا، وتسليمها لمستحقيها، ومواصلة العمل على منع التهجير".