قالت الفنانة ياسمين رئيس، إنّها حاولت زيارة فلسطين لكن لا يحق لها ذلك (علمًا بأنها من أصول فلسطينية).



وأضافت خلال مقابلة مع برنامج "على المسرح" على القناة الأولى، وعُرضت مساء الجمعة، أنّه لا يحق لها زيارة فلسطين لأنّها أهلها من عرب 48 الذين غادروا أراضيهم بعد مذابح اللد ودير ياسين، وهم محرومون من حق العودة.



وأشارت إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين يفوق عدد أصحاب الأرض الذين يعيشون في موطنهم، وهو ملف كبير أمام الأمم المتحدة.



وأوضحت أنّها حاولت زيارة فلسطين بجواز سفرها المصري لكنها لم تتمكن من ذلك، بسبب معرفتهم بأصولها الفلسطينية.



وكشفت أن تصريح الزيارة الذي قدمته، قوبل بالرفض ثلاث مرات، موضحة أنها حاولت التوجُّه إلى هناك كزيارة لكن لم يتسنَ ذلك، وفي مرة أخرى حاولت الدخول للمشاركة في تصوير عمل فني لكن التصريح رُفض في واقعة غريبة وغير معتادة مع الفنانين.