 فيديو.. ياسمين رئيس: حاولت زيارة فلسطين لكن لا يحق لي التوجه إليها - بوابة الشروق
السبت 16 مارس 2024 2:34 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

فيديو.. ياسمين رئيس: حاولت زيارة فلسطين لكن لا يحق لي التوجه إليها

أحمد علاء
نشر في: السبت 16 مارس 2024 - 1:00 ص | آخر تحديث: السبت 16 مارس 2024 - 1:00 ص

قالت الفنانة ياسمين رئيس، إنّها حاولت زيارة فلسطين لكن لا يحق لها ذلك (علمًا بأنها من أصول فلسطينية).

وأضافت خلال مقابلة مع برنامج "على المسرح" على القناة الأولى، وعُرضت مساء الجمعة، أنّه لا يحق لها زيارة فلسطين لأنّها أهلها من عرب 48 الذين غادروا أراضيهم بعد مذابح اللد ودير ياسين، وهم محرومون من حق العودة.

وأشارت إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين يفوق عدد أصحاب الأرض الذين يعيشون في موطنهم، وهو ملف كبير أمام الأمم المتحدة.

وأوضحت أنّها حاولت زيارة فلسطين بجواز سفرها المصري لكنها لم تتمكن من ذلك، بسبب معرفتهم بأصولها الفلسطينية.

وكشفت أن تصريح الزيارة الذي قدمته، قوبل بالرفض ثلاث مرات، موضحة أنها حاولت التوجُّه إلى هناك كزيارة لكن لم يتسنَ ذلك، وفي مرة أخرى حاولت الدخول للمشاركة في تصوير عمل فني لكن التصريح رُفض في واقعة غريبة وغير معتادة مع الفنانين.

 

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك