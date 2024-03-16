 محافظ الغربية يوجه بتكثيف الحملات على المطاعم والخيم الرمضانية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ الغربية يوجه بتكثيف الحملات على المطاعم والخيم الرمضانية

علاء شبل
نشر في: السبت 16 مارس 2024 - 10:12 م | آخر تحديث: السبت 16 مارس 2024 - 10:12 م

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، اجتماعا بحضور الصحة، سلامة الغذاء، التموين، الطب البيطري، مباحث التموين، لمتابعة جهود الحملات التفتيشية على المنافذ والاسواق خلال شهر رمضان المعظم.

وخلال الاجتماع وجه محافظ الغربية بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على المطاعم والخيم الرمضانية للتأكد من الاشتراطات الصحية، وسلامة الوجبات المقدمة للمواطنين، بإلإضافة إلى تكثيف الحملات على بائعي العصائر والمشروبات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بهذا الشأن.

كما وجه محافظ الغربية بتشديد الرقابة على محلات ألعاب الأطفال لمنع بيع وتداول الألعاب النارية مؤكدا حرص المحافظة على التصدي بحزم لظاهرة بيع وتداول الألعاب النارية والمفرقعات، لخطورتها الداهمة على المواطنين.


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