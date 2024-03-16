 نجم الأهلي يوجه رسالة لمدرب الزمالك بشأن عبد الله السعيد - بوابة الشروق
السبت 16 مارس 2024 1:04 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

نجم الأهلي يوجه رسالة لمدرب الزمالك بشأن عبد الله السعيد

زيـاد الميـرغني
نشر في: السبت 16 مارس 2024 - 12:03 ص | آخر تحديث: السبت 16 مارس 2024 - 12:03 ص

كشف سيد معوض نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن سبب تراجع أداء نجم الزمالك عبد الله السعيد خلال مباريات الفريق الماضية.

وقال معوض فى تصريحات تلفزيونية “إن عبد الله السعيد لاعب الزمالك لو لعب في مركزه الاصلي سيقدم مستوى مميزا”.

وتابع “لكن الأزمة ان الزمالك تعاقد مع 4 لاعبين في مركز واحد، ولا يوجد لاعب منهم يستطيع اللعب على الجناح”.

وتعرض الزمالك للخسارة أمام الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على استاد خالد بشارة، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك