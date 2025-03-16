وزير خارجية كوريا الشمالية يلتقى بنائب وزير الخارجية الروسي في بيونج يانج

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التقى وزير الخارجية الكوري الشمالي تشوي سون هوي بدبلوماسي روسي بارز في العاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج، وذلك في ظل مناقشات بشأن وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، حسبما قالت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية المركزية اليوم الأحد أن تشوي التقى بوفد روسي بقيادة نائب وزير الخارجية الروسي اندري رودينكو أمس السبت.

وأضافت الوكالة أن الدبلوماسي الروسي أجرى مباحثات أيضا مع نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي كيم جونج جيو .

وأوضحت الوكالة أن الجانبين أجريا مناقشات وتوصلا لإجماع بشأن إجراءات تعزيز التبادل والتعاون الثنائي وتقوية الدعم المتبادل والتعاون على المسرح الدولي وفقا للاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال قمة كوريا الشمالية-روسيا في يونيو العام الماضي.