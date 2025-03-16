وزير خارجية إيران يلتقي نظيره العماني في مسقط بعد الهجمات الأمريكية في اليمن

توجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى مسقط العاصمة العُمانيّة على رأس وفد والتقى نظيره العُماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي.

وفي هذا اللقاء، بحث وزيرا خارجية البلدين تطورات الأوضاع في المنطقة وخاصة الوضع في اليمن والهجمات الإجرامية الأخيرة التي شنتها القوات الأمريكية على هذا البلد، حسب وكالة الأنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

كما ناقش عراقجي والبوسعيدي في هذا اللقاء أيضا آخر تطورات العلاقات الثنائية.

وكانت إيران قد نفت مرة أخرى اليوم الأحد مساعدة المتمردين الحوثيين في اليمن، بعد أن شنت الولايات المتحدة موجة من الغارات الجوية ضدهم وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أن طهران ستتحمل "المسئولية الكاملة" عن أفعالها.

ونفى الجنرال حسين سلامي، رئيس الحرس الثوري الإيراني، تورط بلاده في هجمات الحوثيين، قائلا إنها "لا تلعب أي دور في تحديد السياسات الوطنية أو العملياتية" للجماعات المسلحة المتحالفة معها في جميع أنحاء المنطقة، حسب التلفزيون الحكومي.

وحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في منشور على موقع إكس، الولايات المتحدة على وقف الضربات وقال إن واشنطن لا يمكن أن تملي على إيران سياستها الخارجية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال في وقت سابق إنه أمر بشن سلسلة من الضربات الجوية على العاصمة اليمنية صنعاء أمس السبت، متعهدا باستخدام "قوة مميتة ساحقة" حتى توقف جماعة الحوثي المدعومة من إيران هجماتها على السفن في ممر بحري حيوي.

وأضاف ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "مقاتلونا الشجعان ينفذون الآن هجمات جوية على قواعد الإرهابيين وقادتهم ومنظوماتهم الدفاعية الصاروخية لحماية السفن والطائرات والأصول البحرية الأمريكية، واستعادة حرية الملاحة".

وتابع: "لن يسمح لأي قوة إرهابية بمنع السفن التجارية والبحرية الأمريكية من الإبحار بحرية في الممرات المائية حول العالم".