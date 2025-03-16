الرئيس السيسي: مصر بخير وسلام رغم حالة الاضطراب في المنطقة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر بخير وسلام ، مؤكدا أن الأمور تمضي بشكل جيد في كل الملفات.

وأضاف خلال زيارته لأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، أن هذا الأمر يخص المستوى الاقتصادي أو المشروعات التي يتم تنفيذها وغير ذلك من القطاعات.

وأشار الرئيس إلى ضرورة الوضع في الاعتبار حالة الاضطراب في المنطقة ومعاناتها من عدم الاستقرار، وهي حالة يعاني منها العالم أجمع.

وتابع: «إحنا بخير بفضل الله سبحانه وتعالى، ودائمًا أقول فضل الله لإن فعلا إحنا لما بنشوف الناس اللي حوالينا وبنشوف كل مجال من المجالات بنعرف إن يد المولى عز وجل معانا وبتحمينا».

وأجرى الرئيس السيسي زيارة إلى أكاديمية الشرطة، حيث كان في استقباله اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء هاني ابو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس قدم التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم وتناول وجبة الإفطار مع الطلبة الجدد وأسرهم.

واستعرض الرئيس السيسي تطورات الموقف المصري بشأن عدد من الموضوعات والقضايا على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتأثيراتها على الأمن القومي المصري.

وأكد الرئيس حرص مصر على تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والتي تتسم بالاضطراب وعدم الاستقرار، مشيرًا إلى الجهود التي تبذلها الدولة لتسوية الأزمات بالطرق السلمية حفاظًا على مقدرات الدول وشعوبها.