تسلمت مديرية أوقاف شمال سيناء، 600 شجرة من محافظة شمال سيناء؛ للبدء في تنفيذ أعمال المرحلة الأولى لتشجير بعض المساجد التي يمكن التشجير حولها، وكذلك الساحات المحيطة ببعض المساجد.

وصرح الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، بأن مبادرة «100 مليون شجرة» واحدة من أهم المبادرات الرئاسية التي تهدف إلى زيادة الرقعة الخضراء على مستوى الجمهورية، وتعزيز المساحات الخضراء المحيطة بالمساجد وتوفير بيئة صحية مستدامة، بما ينعكس إيجابياً على جودة الحياة في المجتمع المحلي.



ويأتي ذلك ضمن (المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة)، لتحسين جودة الحياة والبيئة مع تطبيق معايير الاستدامة للحفاظ على الأشجار وصيانتها.