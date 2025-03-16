ارتفاع ضحايا القصف الأمريكي على اليمن إلى 31 قتيلا وأكثر من 100 جريح

أعلنت وزارة الصحة اليمنية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الأمريكي الذي استهدف عددا من المحافظات إلى 31 قتيلا وأكثر من 100 جريح.

وقال أنيس الأصبحي المتحدث باسم وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، "إن عدد ضحايا العدوان الأمريكي الذي استهدف مناطق مدنية وسكنية في صنعاء ومحافظات صعدة والبيضاء ورداع، بلغ 132 من المدنيين العزل، منهم 31 شهيداً و101 جريح".

وأضاف الأصبحي أن "معظم الضحايا من الأطفال والنساء وأن البحث عن الضحايا لا يزال مستمرا".

وشنت المقاتلات الأمريكية خلال الساعات الماضية، عشرات الغارات الجوية على عدد من المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، من بينها صنعاء وصعدة (المعقل الرئيسي للجماعة).

وشملت عمليات الاستهداف مواقع عسكرية ومنازل، فضلاً عن استهداف محطة كهرباء في ضحيان بمحافظة صعدة، تسببت بانقطاع الكهرباء.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن أمس السبت عن بدء عمليات عسكرية ضد الحوثيين، محذراً من أن الهجمات على حركة الشحن الدولي في البحر الأحمر يجب أن تتوقف.