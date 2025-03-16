كشف الشاعر أمير طعيمة، عن كواليس مشاركته في احتفالية موكب المومياوات الملكية، قائلًا إنها كانت تجربة استثنائية مليئة بالضغوط، والعالم كله كان يراقب الحدث.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج «حبر سري»، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن الموكب كان حدثًا عالميًا، وليس مجرد نقل تماثيل.

وتابع: «ده نقل ملوك، ومنهم ملوك مشاهير، فكان لازم كل تفصيلة تبقى دقيقة»، مؤكدا أن أي خطأ صغير فى الحفل كان سيلاحظه العالم أجمع.

وأوضح أن جهودًا كبيرة بذلت خلال تنظيم هذه الاحتفالية وبالأخص أغنية «أنا مصر»، مشددًا على أنها كانت من أهم التجارب في حياته.

وأشاد بمشاركة المطرب محمد منير في الأغنية، متابعًا: «منير لما بيحط صوته على أي حاجة، بتنور.. اختيار موفق جدًا، الملك كان بيزف الملوك في الأغنية دي».

وأوضح أن التحضيرات للموكب بدأت منذ 2019، مشيرًا إلى أن هناك فريقًا كبيرًا بذل مجهودًا جبارًا خلف الكواليس.

وختم حديثه بالقول: «شرف كبير جدًا ليا إني كنت جزء من الحفلة دي.. كان جيش شغال على الحفلة».

