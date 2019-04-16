داخلية الوفاق الليبية: قوات حفتر تقصف الأحياء السكنية

اتهم وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني الليبية فتحي باشاغا، مساء اليوم الاثنين، "قوات المشير خليفة حفتر قائد ما يسمي بالجيش الوطني الليبي، بقصف منازل وأحياء سكانية في منطقتي حي الأكواخ وعين زارة ومطار معيتيقة الدولي ومحيطه في طرابلس، الأمر الذي يعد محرما دوليا ومخالفا لكافة القوانين والأنظمة والمواثيق والاتفاقيات الدولية".

وكشف باشاغا في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الاثنين رفقة وزيري الخارجية والتعليم ومسؤولين آخرين، بأن هناك حملة إعلامية يتم شنها على العاصمة طرابلس بأنها حاضنة للإرهاب والإرهابيين، موضحا أن هناك تعاون أمني كبير بين كافة الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية لرصد أي تحرك للمجموعات الإرهابية.

كما أشار وزير الداخلية إلى التعاون الأمني غير المسبوق مع الحكومة الأمريكية وتزويدها لوزارة الداخلية بأجهزة مراقبة الكترونية.

كان المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية "مبروك عبد الحفيظ"، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الاثنين، رفع حالة الطوارئ للدرجة القصوى، ورفع حالة التأهب الأمني، وإصدار تعليمات للأجهزة والوحدات الأمنية، للتصدي بقوة لأي محاولات تهدد أمن العاصمة الليبية.

وتشهد مناطق متفرقة من أطراف العاصمة الليبية طرابلس منذ أسبوعين مواجهات بين قوات المشير خليفة حفتر قائد مايسمي "الجيش الوطني الليبي "وقوات موالية لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا.