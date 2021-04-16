محافظ أسوان: إصلاح خط الطرد الرئيسى للصرف الصحى بالكرور وإعادة تدفق المياه

أعلن محافظ أسوان أشرف عطية، اليوم الجمعة، إصلاح الكسر المفاجئ لخط الطرد الرئيسي للصرف الصحى بطريق فيله، وإعادة تدفق مياه الشرب للمناطق والأحياء السكنية الواقعة على طريق السادات.

الجدير بالذكر أن خط الطرد الرئيسي يربط بين محطة الرفع رقم 11 بالكرور بمحطة الرفع رقم 13 بالشلال بطول 3.5 كم وبقطر 600 مللي ، ونظراً لأنه الخط قديم ويقع في منطقة منخفضة فقد شهدت عملية الإصلاح صعوبة بالغة حيث كانت تراكمت كميات كبيرة من المياه مما استدعى تدخل قوات ومعدات الحماية المدنية بالتعاون مع معدات شركة المياه لشفط هذه التراكمات.