استقرت أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم السبت، بأسواق الجملة.

• وجاءت أسعار الحديد على النحو التالي:

استقر سعر حديد عز نحو 20 ألف جنيه.

كما استقر سعر حديد بشاي 20 ألف جنيه.

واستقر حديد المصريين ليسجل 20 ألف جنيه.

وسجل سعر حديد العتال نحو 19700 جنيه.

كما سجل سعر حديد المراكبي نحو 19700 جنيه.

واستقر سعر حديد العشري ليسجل 19700 جنيه.

• فيما جاءت أسعار الأسمنت كما يلي:

استقر سعر الأسمنت المسلح ليسجل 1355 جنيها.

استقر سعر أسمنت النصر ليسجل 1330 جنيها.

واستقر سعر أسمنت لافارج ليسجل 1350 جنيها.

واستقر سعر أسمنت وادي النيل ليسجل 1335 جنيها.

واستقر سعر أسمنت حلوان ليسجل 1353 جنيها.

واستقر سعر أسمنت السويدي ليسجل 1358.

واستقر سعر مصر للأسمنت قنا ليسجل 1340 جنيها.

وترتبط تلك الأسعار بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها تشمل تكلفة النقل، وتعتبر أسعارًا استرشادية تخضع للزيادة أو النقصان، حسب الكميات المتوفرة من المنتج بالأسواق.