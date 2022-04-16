أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أسقطت طائرة شحن عسكرية أوكرانية محملة بأسلحة غربية قرب ميناء أوديسا جنوب أوكرانيا.

ذكرت ذلك النبأ العاجل قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، نقلا عن وزارة الدفاع الروسية.

وكانت الدفاع الروسية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم عن تدمير 67 موقعا عسكريا أوكرانيا.

جدير بالذكر أنه منذ بداية العملية العسكرية تم تدمير نحو 133 مقاتلة أوكرانية و 458 طائرة بدون طيار و246 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات، و 2246 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و 252 قاذفة صواريخ متعددة، و981 مدفع وهاون بالإضافة إلى 2146 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.