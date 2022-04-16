التشكيل المتوقع للرجاء المغربي في مواجهة الأهلي بدوري الأبطال

يلتقي الأهلي مع نظيره الرجاء المغربي في العاشرة من مساء اليوم، السبت، على ملعب «الأهلي وي السلام» في القاهرة، ضمن منافسات الذهاب من الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

يدخل الأهلي اختبارًا قويًا أمام الرجاء المغربي من أجل مواصلة المسير في البطولة واستمرارًا لرحلة الدفاع عن اللقب، أمام منافس قوي فاز في 7 مباريات من مبارياته الثمان السابقة في النسخة الحالية من البطولة.

يسعى رشيد الطاوسي، المدير الفني للرجاء المغربي، للاستفادة من حالة التراجع الفني للأهلي من أجل الخروج بنتيجة إيجابية قبل مباراة العودة على ملعبه ووسط جماهيره.

واستعاد الفريق لاعب الدفاع جمال حركاس بعد مشكلة تأخر سفره بسبب انتهاء جواز سفره، وكذلك اللاعب عمر العرجون الذي عاد من الإصابة وانتظم في التدريبات الجماعية قبل يومين من مباراة اليوم.

وبينما يسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية تسهل موقفه في مباراة العودة، التي ستقام بملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء المغربية، فإن الرجاء يأمل في تكرار إنجازه الذي حققه قبل ما يقرب من 23 عاما، عندما تغلب 1 - 0 على الفريق الأحمر في عقر داره بمرحلة المجموعات لنسخة البطولة عام 1999، ليصبح أول ناد في التاريخ يتغلب على الأهلي في القاهرة بإحدى المسابقات القارية.

ومن المتوقع أن يدخل الرجاء مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أنس الزنيتي.

خط الدفاع: عبد الإله مدكور، عبدالجليل جبيرة، إلياس الحداد ومروان هدهودي.

خط الوسط: عمر العرجون، أسامة سوكحال وبدر بولهرود.

الهجوم: محسن متولي، حميد أحداد ومحمد زريدة.