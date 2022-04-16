قاد العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق، حملة لإزالة التعديات وإشغالات الباعة الجائلين، ومتابعة تنفيذ حملات النظافة المستمرة.

واستهدفت الحملة، منطقة جنوب مدينة الأقصر بدءًا من نزلة فودافون وشارع المدينة المنورة والخليج، مرورًا بشارع عبد الحميد العمدة، وشارع الطيب وشارع التليفزيون وصولًا حتى ميدان صلاح الدين؛ وذلك لتحقيق الانضباط العام ورفع وإزالة جميع المظاهر العشوائية بالطريق العام، حفاظًا على المظهر الحضاري للمدينة.

وأسفرت الحملة عن التحفظ على بعض إشغالات الباعة الجائلين بالمناطق المعنية، كما تم رفع ثلاثة أطنان أتربة ومخلفات، وذلك في إطار خطة المحافظة الموضوعة لرفع الإشغالات وأعمال النظافة خلال شهر رمضان المعظم.

كما تمت متابعة التزام المقاهي والكافيهات الالتزام بقرارات مجلس الوزراء بتطبيق الإجراءات الاحترازية ومنع تقديم الشيش في المقاهي.

وأسفرت عن ضبط ثلاثة مقاهٍ مخالفةً لقرارات مجلس الوزراء، وتم التحفظ على 8 نراجيل "شيشة" ومصادرتها خلال تلك الحملة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.