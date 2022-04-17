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يعتقد الكونغولي فلوران إبينجي، مدرب نهضة بركان المغربي، أن مواجهة المصري البورسعيدي نهائي مبكر في كأس الكونفدرالية.

ويلتقي المصري غدا الأحد مع نهضة بركان المغربي، في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، بذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية.

وقال إبينجي في المؤتمر الصحفي: «المباراة ستكون كنهائي مبكر لكأس الكونفدرالية».

وأضاف: «المصري يملك خبرات كبيرة سبق لي قيادة فريق فيتا كلوب الكونغولي في نصف نهائي الكونفدرالية قبل 4 أعوام».

وأكمل مدرب نهضة بركان: «نهضة بركان والمصري بمثابة الكتاب المفتوح لبعضهما البعض، فقد سبق لهما اللعب معا 4 مباريات خلال السنوات الأربع الأخيرة».