بايدن يستضيف قادة مجموعة أسيان في واشنطن الشهر المقبل



يستضيف الرئيس الأمريكي جو بايدن زعماء دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (أسيان) في 12 و 13 مايو في واشنطن، في إشارة إلى جهود الولايات المتحدة للانخراط مع الرابطة في إطار التنافس مع الصين على النفوذ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.



وذكر بيان للبيت الأبيض لدى إعلان القمة الخاصة مع رابطة أسيان المؤلفة من 10 دول أن الإدارة الأمريكية تشارك "التزاما في دفع منطقة محيط هندي- هادئ قدما لتصبح حرة ومنفتحة وآمنة ومترابطة ومرنة".



وانتقد وزير الخارجية أنتوني بلينكن "الأعمال العدوانية" للصين في آسيا في جولة في المنطقة في ديسمبر، مما دفع وزارة الخارجية في بكين لتقول إن الولايات المتحدة "تحرض على مواجهة بين التكتلات ".



يذكر أن أكبر دول رابطة أسيان من حيث السكان هي إندونيسيا والفلبين وفيتنام، وأن الصين ليست عضوة بها.