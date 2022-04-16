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ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، المتهمين بتحطيم واجهة محل «فاترينية» مجوهرات وسرقته بأحد الكمبوندات بمنطقة التجمع الأول.

وتلقي اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، إخطارا من قسم التجمع الأول، بورود بلاغ بتعرض صاحب محل مشغولات ذهبية مفاده للسرقة بأحد الكمبوندات بمنطقة التجمع الأول.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتبين وجود تهشم بالفاترينية الزجاجية بمدخل المحل.

ودلت التحريات أنّ لصًا يرتدي كمامة طبية حطم فاترينة زجاجية باستخدام «أجنة حديدية» في وقت الصباح، واستولى على بعض المشغولات الذهبية، ثم استعان بآخر واستقلا دراجة نارية ولاذا بالفرار.

وأشارت التحريات إلى أن أفراد الأمن الإداري بالكمبوند الذي وقع فيه الحادث طاردوا الجناة ولكنهم لاذوا بالفرار.

وتابعت التحريات أن كاميرات المراقبة المنتشرة بمحيط المنطقة رصدت الحادث بالكامل ومسار هروب المتهمين بالإضافة إلى الدراجة النارية التى استخدمها المتهمان.

ونجحت أجهزة الأمن في تحديد المتهمين، وإلقاء القبض عليهما وبحوزتهم المسروقات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.