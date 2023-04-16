نقابة الأطباء السودانية: مقتل 5 مدنيين وإصابة 78 آخرين في اشتباكات اليوم

أعلنت نقابة الأطباء السودانية، عن سقوط 5 قتلى مدنيين و78 جريحًا في الاشتباكات الجارية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، اليوم الأحد.

وذكرت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الأحد، أن عدد الوفيات والإصابات التي تم حصرها بين المدنيين في هذا اليوم 16 أبريل، حتى ساعة صدور هذا التقرير، بلغ 5 حالات وفاة، و78 حالة إصابة بين المدنيين من بينها حالات غير مستقرة.

وأشارت إلى تسجيل حالة وفاة و26 إصابة في مدينة الخرطوم، وحالة وفاة و42 إصابة في مدينة بحري، وحالتي وفاة و7 إصابات في مدينة نيالا، و3 إصابات بمدينة الأبيض.

ونوهت أنه «يوجد عدد من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذا الحصر، ولم تتمكن من الوصول للمستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد».

وتدور منذ صباح أمس السبت، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية.

وبدأ التصعيد الأخير بإعلان قيادة «قوات الدعم السريع» السودانية، في بيان صباح أمس، أن القوات المسلحة السودانية، هاجمت مواقعها ومقراتها في الخرطوم ومروي ومدن أخرى، لافتة إلى أنه تم الرد على الهجوم وتكبيد الجيش السوداني خسائر كبيرة، فضلا عن السيطرة على مطار وقاعدة مروي ومطار الخرطوم.

وفي وقت سابق، تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا من سلفا كير، رئيس جمهورية جنوب السودان.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول التباحث حول مستجدات الأوضاع الأخيرة في السودان، في ضوء الروابط التاريخية والعلاقات الأخوية المتميزة بين الدول الثلاث، ودور مصر وجنوب السودان في دعم استقرار وسلامة السودان.

وفي ذلك السياق، أكد الرئيسان خطورة الأوضاع الحالية والاشتباكات العسكرية الجارية، مؤكدين كامل الدعم للشعب السوداني الشقيق في تطلعاته نحو تحقيق الأمن والاستقرار والسلام.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيسين وجها نداءً للوقف الفوري لإطلاق النار في السودان، مناشدين الأطراف كافة بالتهدئة، وتغليب صوت الحكمة والحوار السلمي، وإعلاء المصلحة العليا للشعب السوداني.

كما أعرب الرئيسان عن استعداد مصر وجنوب السودان للقيام بالوساطة بين الأطراف السودانية، حيث أن تصاعد العنف لن يؤدي سوى إلى مزيد من تدهور الوضع، بما قد يخرج به عن السيطرة، مؤكدين أن ترسيخ الأمن والاستقرار، هو الركيزة الضامنة لاستكمال المسار الانتقالي السياسي، وتحقيق البناء والتنمية في السودان.