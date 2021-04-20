دول مجموعة السبع تتعهد بالقضاء على التلوث بالبلاستيك بحلول 2040

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تعهد وزراء البيئة من مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بإنهاء التلوث بالبلاستيك بحلول عام 2040.

وتوصل وزراء البيئة إلى اتفاق اليوم الأحد، في نهاية اجتماع استمر يومين في مدينة سابورو اليابانية.

والاتفاق الجديد أكثر طموحا من الموعد المستهدف لعام 2050 الذي اتفقت عليه مجموعة دول العشرين الأوسع نطاقا في عام 2019.

وقالت وزيرة البيئة الألمانية شتيفي ليمكي، في بيان، "أصبح البلاستيك الرخيص بالنسبة للمنتجات التي تستخدم لمرة واحدة مهيمنا بشكل متزايد في البلدان الصناعية".

وأضافت شتيفي "لذلك من المهم للغاية أن تلتزم مجموعة السبع الآن بإنهاء النفايات البلاستيكية بسرعة."

ومن المقرر أن يتم التفاوض على الاتفاق الملزم قانونيا بحلول نهاية عام 2024.

وقال الصندوق العالمي للطبيعة إنه يتم التخلص من 19 إلى 23 مليون طن من النفايات البلاستيكية في المحيطات والبحيرات والأنهار كل عام.

وتتكون مجموعة السبع من اليابان، الرئيس الحالي للمجموعة، بالإضافة إلى بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة.