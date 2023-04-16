مجلس السلم والأمن الإفريقي يقرر إرسال بعثة للتواصل مع الأطراف المتصارعة في السودان

قرر مجلس السلم والأمن الإفريقي، اليوم الأحد، إرسال بعثة ميدانية للسودان للتواصل مع القوات المسلحة وقوات الدعم السريع السودانيين.



وجاء في بيان ختامي لاجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقي نُشر عبر حساب الاتحاد الإفريقي الرسمي بموقع "تويتر": "نرفض أي تدخل خارجي من شأنه تعقيد الأوضاع في السودان".



ودعا المجلس طرفي الصراع في السودان إلى الوقف الفوري لإطلاق النار دون شروط، بما يحقق المصلحة العليا للسودان وشعبه وتفاديا لمزيد من إراقة الدماء وإلحاق الأذى بالمدنيين الأبرياء.



وطالب، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، بتبني حل سلمي وحوار شامل على وجه السرعة؛ لحل خلافاتهما كوسيلة لتعزيز الاستقرار واحترام رغبات شعب السودان في استعادة الديمقراطية وسيادة القانون.



واندلعت اشتباكات صباح السبت في الخرطوم، بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو، في تحول مفاجئ للصراع بينهما إلى نزاع مسلح.