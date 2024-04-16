الملاحة البحرية السنغافورية: إنقاذ 12 من على متن سفينة تحترق قبالة سواحل سنغافورة

قالت هيئة الملاحة والموانئ السنغافورية، إنه تم إنقاذ جميع أفراد طاقم سفينة شحن ترفع علم تنزانيا وعددهم 12 فردا بعد أن اندلعت فيها النيران اليوم الثلاثاء في مياه سنغافورة قبالة بيدرا برانكا.

ونقلت صحيفة ستريتس تايمز السنغافورية في بيان صدر اليوم الثلاثاء عن هيئة الملاحة البحرية والموانئ في سنغافورة قولها إنها تلقت تحذيرا بنشوب حريق على ظهر السفينة "لايور أنجون إل إيه 8" في الساعة 1250 بالتوقيت المحلي (0450 بتوقيت جرينتش).

وقالت هيئة الملاحة البحرية في تحديث في وقت لاحق من هذا المساء أن السفينة كانت متوقفة في المياه قبالة منطقة تانجونج بيراكيت التابعة لإندونيسيا ،مشيرة إلى أن جميع أفراد طاقمها من الإندونيسيين باستثناء مواطن واحد من بنجلاديش.