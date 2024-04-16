باتيلي يستقيل من منصب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا

تقدم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا "عبد الله باتيلي "، اليوم الثلاثاء، باستقالته من مهمته كرئيس لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بسبب الإحباطات الناجمة عن وصول جهود البعثة الأممية إلى طريق مسدود.

وقال باتيلي في مؤتمر صحفي من نيويورك اليوم إنه قدم استقالته إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، معتبرا أن المنظمة الأممية "لا يمكن أن تتحرك بنجاح" دعما لعملية سياسية، في مواجهة قادة يضعون "مصالحهم الشخصية فوق حاجات البلاد".

واتهم باتيلي قادة البلاد بتحدي الجهود الدولية لإحلال السلام، والعمل على «تأخير الانتخابات بشكل دائم»، محذرا أيضا من أن ليبيا صارت "ساحة للتنافس الشرس" بين الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية. وتم تعيين باتيلي في هذا المنصب في سبتمبر 2022.