رئيس الوزراء العراقي يلتقي بايدن ويبحث اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع واشنطن

قام رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بزيارة واشنطن، حيث التقى بالرئيس الأمريكي جو بايدن وبحث اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

واستقبل جو بايدن رئيس الوزراء العراقي في البيت الأبيض، يوم الاثنين.

وقبل ذلك التقى السوداني بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي بحث معه "جهود إرساء الأسس لعلاقات مشتركة طويلة الأمد، وتفعيل اتفاقية الإطار الإستراتيجي، واللجنة التنسيقية المشتركة العليا بين البلدين"، حسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء.



وأضاف البيان أن الجانبين بحثا أيضا "عددا من الجوانب الاقتصادية والفرص الاستثمارية للشركات الأمريكية، خصوصا في مجالات الطاقة، وإمكانية توسعة الشراكة مع القطاع الخاص العراقي في مجالات مهمة للسوق العراقية، والتعاون على مختلف الصعد التي تصب في صالح البلدين".

وأشار السوداني إلى "التفاهم ثنائياً على العديد من القضايا، مشددا على أن اتفاقية الإطار الإستراتيجية تمثل خارطة طريق لتطوير العلاقات المستقبلية بين العراق والولايات المتحدة".

وبحث الجانبان كذلك الأوضاع في المنطقة وفي قطاع غزة، حيث جدد السوداني "موقف العراق الواضح من العدوان، مؤكدا المسؤولية المشتركة القانونية والأخلاقية إزاء حماية المدنيين العزل، وأهمية دعم الجهود الساعية إلى منع اتساع الصراع، والحيلولة دون سقوط المزيد من الضحايا بين صفوف الشعب الفلسطيني".

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي كذلك أنه تزامنا مع زيارة السوداني لواشنطن، انطلقت اجتماعات اللجنة التنسيقية العليا بين العراق والولايات المتحدة، الخاصة بتفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي، حيث ترأس وفد العراق نائب رئيس الوزراء، وزير التخطيط محمد تميم، والوفد الأمريكي وزير الخارجية أنتوني بلينكن.